كيفية التسجيل وتقديم طلب الاستحقاق فى الضمان الاجتماعي المطور 1443

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عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور، نقدم لكم اليوم طريقة التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور وجميع الشروط الخاصة به من أجل استحقاق المعاش المقدم، حيث أن هذا الموضوع محط تسائل من العديد من المواطنين السعوديين شديدي الاحتياج وذوى الدخل المحدود لسد متطلبات الحياة، فهو من أهم البرامج التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للارتقاء بمستوى الأسرة والفرد وتحقيق العدالة الاجتماعية بالمملكة، ويجدر بالذكر أن نظام الضمان الاجتماعي لم يكن شيئا مستحدثا ولكنه تم تطويره وإضافة بعض الشروط له ليضم عدد أكبر من المستفيدين الذين يستحقون الدعم المالي بالفعل ومساعدتهم على العيش حياة كريمة، إليكم تفاصيل شروط الضمان الاجتماعي المطور وكيفية التسجيل به وفقا لما حددته الوزارة بالمملكة، وأيضاً موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443.

كيفية التسجيل وتقديم طلب الاستحقاق فى الضمان الاجتماعي 1443

يتم التوجه إلى منصة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكترونية.

نقم باختيار “مستخدم جديد”.

يتم ملئ جميع البيانات الشخصية فى الخانة الخاصة بها، مثل تاريخ الميلاد، رقم الجوال، رقم الهوية، كلمة المرور، وبعد الانتهاء يتم الضغط على “تسجيل”.

يقوم الموقع بإرسال رسالة نصية على جوالك تتضمن رمز التحقق الذي يجب إدخاله فى طلب التقديم، ثم قم بالضغط على كلمة “توثيق”.

الآن قد انتهيت من إنشاء حساب لك على الموقع لكى تتمكن من تسجيل الدخول.

قم بعمل تسجيل دخول إلى الموقع وادخل على طلب التقديم وقم بملأ كافة البيانات المطلوبة منك ثم قم بحفظ الطلب لحين دراسته والموافقة عليه من عدمه.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

قد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد موعدا شهريا لصرف معاش الضمان منذ أن تم إطلاقه فى شهر نوفمبر 2021، ومع كل شهر يزداد عدد المستفيدين من المعاش حيث تعمل الوزارة جاهدة على استمرارها فى دراسة الطلبات المقدمة بشكل شهرى والموافقة عليها إذا توافقت مع شروط الأهلية، وكان قد تم صرف أخر دفعة من المعاش يوم 30 يوليو 2022، ومن المنتظر الإعلان عن موعد صرف الدفعة القادمة ومتى ينزل راتب الضمان الاجتماعي والذي يمكن الاستعلام عنه من خلال موقع الوزارة.