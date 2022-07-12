القوات الجوية العراقية: أسطولنا كاف لإنجاز مهامه الأساسية وتأمين الحدود

جدة - نرمين السيد - أكد قائد القوة الجوية العراقية الفريق شهاب جاهد، اليوم الثلاثاء، أن الأسطول الجوى العراقى كاف لإنجاز مهامه الأساسية وإسناد القطعات الأمنية وتأمين الحدود، فيما أشار إلى الحاجة لمعدات متطورة من أجل كشف الخروقات عند الحدود العراقية.





وقال الفريق جاهد -فى تصريح أوردته، وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن عدد الأسطول الجوى العراقى كاف من ناحية الطائرات القتالية ومهمات الاستطلاع والنقل، ولدى القوة الجوية ما يكفى لإنجاز المهمة الاساسية وهى حماية أرض وماء وسماء العراق، مؤكدًا أن القوة الجوية العراقية قادرة على إسناد القطعات الأمنية وتأمين الحماية الكافية لحدود العراق. وأشار إلى أن القوة الجوية تحتاج إلى معدات متطورة حديثة تدخل فى الخدمة لغرض تأمين المهمة الأساسية والتى تتمثل فى الكشف عن الخروقات فى حال وجودها عند الحدود مع دول الجوار. وحول دور التحالف الدولى، قال جاهد، إن دعم قوات التحالف حالياً يتم ببعض الواجبات، مؤكداً أن قيادة القوة الجوية قادرة على تلبية أى طلب لتوفير الدعم الجوى لأى واجب وفى أى مكان كان ضمن خارطة الدولة العراقية.

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