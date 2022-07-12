تونس تعرب عن تضامنها مع اليابان واستنكارها الشديد لاغتيال شينزو آبى

جدة - نرمين السيد - أعرب وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى، عن تضامن بلاده مع اليابان واستنكارها الشديد لعملية الاغتيال الجبانة للوزير الأول اليابانى السابق شينزو آبى.





وذكرت وزارة الخارجية التونسية، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال زيارة الجرندى، لمقر إقامة سفير اليابان فى تونس شينسوكى شيميزو، لأداء واجب العزاء فى وفاة آبى، حيث عدد مناقب وخصال شينزو آبى، كشخصية سياسية ذات إشعاع وتأثير دولى ومذكّرًا بمساهماته فى تطوير علاقات الصداقة والتعاون مع تونس وتكريس مكانة اليابان كشريك متميز لها ومساند لمسيرتها التنموية.

ووقع الوزير التونسى فى سجلّ التعازى المفتوح بمقر الإقامة متقدّمًا باسمه الخاص ونيابة عن الحكومة التونسية بالتعزية إلى سفير اليابان بتونس ومن خلاله إلى عائلة الفقيد وإلى الحكومة اليابانية والشعب اليابانى الصديق.