أرمينيا: نولى اهتماما كبيرا للتعاون مع سوريا

جدة - نرمين السيد - وقال باشينيان - خلال لقائه اليوم الثلاثاء، السفيرة السورية لدى أرمينيا الدكتورة نورا أريسيان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" -: "نتابع التطورات فى سوريا ونأمل أن تتغلب على الأزمة بالسرعة الممكنة".

وأشار باشينيان إلى الدور الذى تقوم به البعثة الإنسانية الأرمنية التى أرسلت إلى سوريا عام 2019 لإزالة الألغام ورفع التوعية بمخاطرها إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية للسكان.

بدورها أعربت أريسيان عن الامتنان للحكومة الأرمنية على مواقفها الداعمة لبلادها، مشيرة إلى أنها ستبذل قصارى جهدها لتوطيد العلاقات الثنائية.