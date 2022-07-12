بغد غد.. الاتحاد الافريقى يعقد دورته العادية الـ41 فى زامبيا

جدة - نرمين السيد - يعقد المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى دورته العادية الحادية والأربعين يومى الرابع عشر والخامس عشر من شهر يوليو الحالى، وذلك قبل الاجتماع التنسيقى نصف السنوى الرابع بين الاتحاد واللجان الاقتصادية والآليات الإقليمية المزمع عقده فى العاصمة الزامبية لوساكا يوم السابع عشر من يوليو.





وأوضح الاتحاد الإفريقى فى بيان أصدره اليوم الثلاثاء فيما يتعلق بهذا الشأن أنه سيتم بحث العديد من التقارير خلال اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد بدورته العادية، ومن بينها تقارير بشأن مؤتمر الدول المشاركة فى الوكالة الإفريقية للأدوية، وتنفيذ الخطة الانتقالية التى تتضمن نظام الحصص ومهارات التدقيق وخطة التوظيف فى حالات الطوارئ، وتقرير عن معدل الأداء التنفيذى بشأن موضوع الاتحاد عن التغذية خلال فترة منتصف عام 2022، وتقرير عن المستوى المناسب للأموال التى سيتم استخدامها من احتياطى صندوق السلام التابع للاتحاد وقت الأزمات، وذلك بالإضافة إلى بحث تقارير لجان متعددة.

وأفاد البيان بأن المجلس التنفيذى سينتخب ويعين قاضيين بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وعضوين بالمجلس الاستشارى للاتحاد الإفريقى لمكافحة الفساد، مضيفا (البيان) أن المجلس التنفيذى سيبحث مشروعات وثائق العمل وإعلان الاجتماع التنسيقى نصف السنوى الرابع بين الاتحاد واللجان الاقتصادية والآليات الإقليمية، وتتضمن هذه الوثائق تقريرا بشأن وضع التكامل الإقليمى فى إفريقيا، كما سيتم إجراء تقييم لخطة التنفيذ العشرية الأولى وبحث الخطة التنفيذية العشرية الثانية لأجندة الاتحاد الإفريقى للتنمية حتى عام 2063.

ولفت البيان إلى أنه سيتم عقد اجتماع يوم 16 يوليو لتبادل المعرفة والخبرات الإقليمية بشأن سبل الإنذار المبكر والوقاية من الصراعات وبناء السلام فى القارة الإفريقية.

وفيما يتعلق بالاجتماع التنسيقى نصف السنوى الرابع، أوضح البيان أنه سيتم عقده يوم السابع عشر من شهر يوليو بين مكتب مجلس الاتحاد الإفريقى واللجان الاقتصادية الإقليمية وسيشارك فيه رؤساء هذه اللجان ومفوضية الاتحاد الإفريقى والآليات الإقليمية بهدف التنسيق فيما بينهم بشأن تنفيذ أجندة التكامل القارية.

واختتم الاتحاد الإفريقى بيانه بالإشارة إلى أن زامبيا - الدولة المضيفة - ستعلن خلال هذه الفعاليات عن بدء برنامج للاستثمار فى مجال المياه، حيث سيتم عقد منتدى على مستوى رفيع بشأن الاستثمار فى المياه، وسيتم فى الوقت نفسه عقد اجتماعات لدعم مراكز عمليات الطوارئ فى مجال الصحة العامة بإفريقيا، وذلك بالإضافة إلى طرح مبادرة لتحسين المستوى التعليمى للفتيات فى منطقة جنوب الصحراء الإفريقية وإتاحة فرص التمكين لهن.