رئيس ميرتس الإسرائيلى يعلن أنه لن يرشح نفسه لرئاسة الحزب

وانضم ميرتس - الذى يعتبر حزبًا يساريًا - إلى الحكومة الائتلافية التى تضم أحزابًا من اليمين والوسط السياسى.. وأظهرت الاستطلاعات الأخيرة أن "ميرتس" لن يتجاوز نسبة الحسم فى انتخابات الكنيست المقبلة.
وقال هوروفيتس "بعد ثلاث سنوات كرئيس لميرتس، قدت خلالها الحزب فى ثلاث جولات انتخابية وأدخلته إلى حكومة التغيير مع إنجازات كثيرة، قررت ألا أنافس هذه المرة على رئاسة ميرتس".. لكن هوروفيتس واجه مؤخرا مطالب من داخل حزبه بالاستقالة.
وأضاف هوروفيتس أنه "لا أعتزل ولن أغادر الحياة السياسية.. وسأتنافس فى القائمة لانتخابات الكنيست المقبلة، وطبعا سأستمر فى ولايتى كوزير للصحة".
وكان وزير التعاون الإقليمى، عيساوى فريج، أعلن الأسبوع الماضى أنه لن يرشح نفسه فى الانتخابات المقبلة للكنيست، وهاجم هوروفيتس، قائلا إنه فشل فى امتحان قيادة الحزب.. وأضاف أن هوروفيتس لم ينجح فى التمسك بستة أعضاء كنيست من الحزب، وأن هوروفيتس "لا يمكنه أن يكون قائدا".
وأعلن نائب وزيرة الاقتصاد وعضو الكنيست عن ميرتس، يائير جولان، الأسبوع الماضى، ترشيح نفسه لرئاسة "ميرتس"، وقال إن حزبه "موجود فى وضع صعب".
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