موسكو وبرازيليا تتفاوضان حول توريد الطاقة الروسية

جدة - نرمين السيد - وقال الدبلوماسى -حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء- إن المفاوضات بين وزارتى الطاقة الروسية والبرازيلية، وبين الشركات التى تنقل الطاقة جارية، لافتا إلى أنه سيتم رؤية نتائجها الإيجابية قريبا، وأكد أنه ليس من الضرورى توقع نتائج المفاوضات فى ظل عدم استقرار الاقتصاد العالمى.

وأضاف "يجب أن تفهم جيدا أنه فى الظروف الحالية، وبسبب الوضع غير المستقر فى أسواق الطاقة الدولية، من الضرورى التحدث عن الكميات والأسعار ومواعيد التسليم بعد توقيع العقود فقط".