قيس سعيد يبحث محاولات الهجوم الإلكترونى على موقع تسجيل الناخبين

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس التونسى، بقصر قرطاج اليوم الثلاثاء، مع وزير الداخلية حيث تم بحث الوضع العام فى البلاد، وفقًا لبيان لرئاسة الجمهورية التونسية.
وجدّد الرئيس التونسى، خلال اللقاء، تأكيده على ضرورة احترام القانون وحياد كل المرافق العمومية، منوهًا بالجهود التى تبذلها وزارة الداخلية استعدادًا للاستفتاء على الدستور الجديد فى 25 يوليو الجارى.
وذكر البيان أنه تم فتح بحث عدلى بإذن من النيابة العمومية ووقع الكشف، إلى حدّ الآن، عن 1700 هجوم الكترونى أو اختراق، وتمّ سماع 7 أشخاص من قبل الجهات الأمنية المختصة وفى انتظار سماع كل من سيكشف عنه البحث.
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