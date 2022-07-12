رئيسة الحكومة التونسية تشرف على مجلس وزارى لاستعادة النشاط السياحى

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لرئاسة الحكومة التونسية أن وزير السياحة محمد المعز بلحسين قدم عرضا حول مخطط استعادة النشاط السياحى الذى يهدف بالأساس إلى المحافظة على النسيج الاقتصادى والمؤسساتى وعلى مواطن الشغل، ووضع تدابير استباقية استعدادًا لموسم 2022، ووضع الخطوط العريضة لتنمية السياحة التونسية على المدى المتوسط من خلال تحديد المشاريع والأولويات، حيث يشتمل هذا المخطط على سبعة محاور أساسية وهى الصحة، والبيئة، والنقل، والتأمين، والتنويع، والتسويق والترويج، وأخيرا المحافظة على النسيج الاقتصادى والاجتماعى.

وأضاف البيان أن المخطط يتضمن إجراءات عاجلة تهدف إلى ضمان التأمين الذاتى والصحى والتزويد المنتظم بالمؤسسات والمواقع السياحية، وإلى المحافظة على النسيج الاقتصادى، كما يتضمن إجراءات على المدى القريب تتمثل فى دعم أنشطة النقل بمختلف أنواعه، ودعم الترويج للوجهة التونسية على الأسواق السياحية ذات الأولوية، وتعزيز البرامج الترويجية والحملات الاتصالية للسوق السياحية الداخلية، وأخيرا إطلاق حملات نظافة وجمالية المحيط.

وأشار إلى ان هذا المخطط يتضمن أيضا إجراءات على المدى المتوسط تتمثل بالأساس فى إطلاق برنامج وطنى واسع النطاق لإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الفندقية، وتعزيز التدابير التشريعية والتحفيزية لمزيد دعم القطاع السياحى، ومواصلة جهود الاتصال والترويج وإنشاء علامات تجارية للوجهة، وتنويع العرض السياحى الحالى وتطويره وابتكار منتوجات جديدة فى إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص، ودعم التحول الرقمى للمؤسسات السياحية، هذا إضافة إلى مزيد هيكلة النقل السياحى بمختلف اصنافه.