الملك يتبادل التهاني بعيد الأضحى مع الرئيس المصري ويتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الإسرائيلي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 12 يوليو 2022 09:08 مساءً - دوت الخليج :- تبادل جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، مع أخيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التهاني بعيد الأضحى المبارك. كما تلقى جلالته اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الذي قدم التهاني لجلالة الملك بمناسبة عيد الأضحى. وبحثا خلال الاتصال التعاون المشترك وزيارة بايدن للمنطقة .

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