نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هام وعاجل! طريقة تحميل GTA 5 للاندرويد بدون برامج وتثبيت جاتا وشروط اللعبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل GTA 5 للاندرويد ، تحدثنا كثيراً عن تلك اللعبة وعن وإصداراتها العديدة ولكن نحن نكثف الحديث عن آخر إصدار للعبة gta حيث أن تلك اللعبة من إصدار شركة Rockstar Games التي تهتم بتحديث سلسلة الألعاب الخاصة بها بشكل دوري ولذلك هناك إصدار جديد للعبة بشكل سنوي كما أن لعبة جراند ثفت أوتو تم إصدارها أولاً على الكمبيوتر ثم تطورت وأصبحت الآن على الاندرويد وللمزيد من المعلومات تابعونا في المقالة السابقة

طريقة تحميل GTA 5 للاندرويد

لعبة Grand Theft Auto V تعتبر من ألعاب العالم المفتوح. كما أنها من أكثر الألعاب التي تم انتظارها لمدة كبيرة. كانت تقارب على السنتين. وذلك ليتم إصدارها في النهاية على الكمبيوتر بتاريخ 14 أبريل وبحجم 59 جيجا بايت. كذلك يتمتع الآن الكثير من اللاعبين بتجربة أقوي ألعاب في عام 2015 و لعبة gta تم انتظارها لمدة تقارب على السنتين. فبعد أن تم إطلاق طريقة تحميل GTA 5 للاندرويد عام 2013 بسبتمبر لمنصات PS3 الجيل القديم. وXbox 360 ثم أتى لنا الإعلان أخيراً عام 2014 بمعرض E3 فجراً بتوقيت مصر.

قصة لعبة GTA V تدور حول ثلاثة شخصيات رئيسية. وهم مايكل وفرانكلين وتريفور ثلاثة مجرمين قصصهم مرتبطة ببعضها من خلال مهام ينفذوها سوياً. وأحداث اللعبة تقع في مدينة Los Santos. حيث أنه داخل اللعبة يوجد شخصيات لها حبكة وخط درامي خاص به وسوف تكتشفه بنفسك من خلال المراحل المختلفة. وفي باقي المقالة سنطلعك على GTA V.

ما هي قصة لعبة جراند ثفت أوتو

لكن قصة مايكل وتريفور في جراند ثفت أوتو. مرتبطان منذ البداية حيث تبدأ اللعبة بثلاثة شخصيات. الثلاثة كانوا يحاولوا سرقة احدى البنوك ومن ضمنهم Micheal و Trivor فبعد نجاح الاثنان في سرقة البنك. هربوا داخل السيارة التي كانت تنتظرهم بالخارج. وبداخل السيارة سائق تم قتله بواسطة الشرطة أثناء مطاردتهم إلى أن هربوا من الشرطة للحظة. ولكن فرحة الثلاثي لم تتم فالسيارة تحطمت فتوجه الأبطال للطائرة سيراً. ولكن هناك شخص مجهول ينتظرهم في لعبة GTA V فقام بقنص الصديق الثالث. كما تم إصابة مايكل أيضا بعيار ناري وسط صراخ تريفور لفقدان أعز أصدقائه في لحظاته الأخيرة. كما كان ينوي أن يقوم بمحاولة لقتل القناص وتريفور منعه من ذلك وأخبره أن يهرب بحياته. وفي النهاية نجا مايكل من إصابته وقام بتزييف موته وأصبح يعيش مع أسرته في برنامج حماية الشهود. واختفي تريفور في مكان خارج Los Santos في صحراء. ومن هنا تبدأ أحداث لعبة grand theft auto.

كيف أثبت لعبة gta 5 للاندرويد وكيفية تثبيت grand theft auto

بعد أن أطلعناكم على كيفية تثبيت لعبة Grand Theft Auto: Vice city و طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas و طريقة تحميل جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز وتابعونا لمعرفة الطريقة في النقاط التالية :-

في البداية يمكنك البحث عن اللعبة في محركات البحث ويستحسن قوقل كروم ثم كتابة اسم موقع روكستار جيمز .

. بعد أن تدخل على Rockstar Games ستجد أيقونة اندرويد وأخرى ايفون.

ستجد أيقونة اندرويد وأخرى ايفون. بعد أن تختار نوع الجوال الذي تريده تقوم بتحميل جراند ثفت أوتو 5.

أشياء يجب أن تعرفها عن طريقة تحميل GTA 5 للاندرويد :