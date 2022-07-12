بريطانيا.. 8 مرشحين في سباق خلافة جونسون

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 يوليو 2022 08:26 مساءً - أعلن حزب المحافظين البريطاني، اليوم الثلاثاء، أن 8 مرشحين حصلوا على عدد أصوات مناسب للمشاركة في سباق خلافة بوريس جونسون على زعامة الحزب.

وفي وقت سابق، قال جراهام برادي، رئيس اللجنة التوجيهية لحزب المحافظين البريطاني "لجنة 1922”، إن اللجنة قررت فتح باب الترشيحات لخلافة جونسون اليوم الثلاثاء.

وسيجري الاقتراع لاختيار بديل جونسون لرئاسة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء يومي الأربعاء والخميس.

وسيتم الإعلان عن نتائج انتخابات رئاسة حزب المحافظين، ورئاسة الوزراء يوم 5 من سبتمبر.

ووفقا لـ برادي، سيحتاج المرشحون إلى الحصول على دعم ما لا يقل عن 20 عضوًا من حزب المحافظين، وللدخول إلى الجولة الثانية، سيحتاجون إلى الحصول على 30 صوتًا.

وقدم 11 مرشحًا بالفعل ترشيحاتهم لمنصب رئيس الوزراء، بما في ذلك وزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الخزانة السابق ريشي سوناك ونائب وزير التجارة الدولية بيني موردونت ورئيس لجنة مجلس العموم توم توجيندات.

ومن المتوقع الإعلان عن ترشح وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل.

وفي 7 يوليو، أعلن بوريس جونسون، استقالته من منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين في بريطانيا.

وسيظل جونسون في منصبه حتى تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء.