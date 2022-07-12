بايدن: مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي جاء بعد عمل استخباري حازم ودقيق

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 يوليو 2022 08:26 مساءً - قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، ماهر العقال، جاء بعد عمل استخباري حازم ودقيق.

وأضاف بايدن، أن “ الولايات المتحدة ستبذل قصاري جهدها للقضاء على الإرهاب”.

وقال البيت الأبيض، إن “مقتل ماهر العقال يحد من قدرة داعش على التخطيط والوصول للموارد”.

وأكد أن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي يخرج إرهابيا رئيسيا من الميدان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في سوريا خلال غارة أمريكية.

ووفقا للقيادة المركزية الأمريكية فإن الغارة أدت إلى مقتل ماهر العقال، زعيم تنظيم داعش الإرهابي في سوريا وأحد كبار قادة داعش الأربعة بشكل عام.

وحسب وكالة "فرانس برس”، قال المتحدث باسم القيادة المركزية في البنتاجون، الكولونيل ديف إيستبورن، إن "ماهر العقال قتل أثناء ركوبه دراجة نارية بالقرب من جنديريس في سوريا، وأصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة".