السلطات البولندية تحقق فى العثور على متفجرات وسط العاصمة وارسو

جدة - نرمين السيد - وقالت شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية إن المشتبه به شخص يبلغ من العمر 31 عاما، مضيفة أن السلطات البولندية تنتظر فى الوقت الراهن تقريراً بشأن نوع المتفجرات المزروعة. ولم تتطرق السلطات البولندية إلى أية تفاصيل أخرى بشأن الحادث الذى أوضحت الشبكة الأمريكية أنه وقع على مسافة غير بعيدة من القصر الرئاسى البولندى وبالقرب من منطقة المدينة القديمة السياحية.

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