المغرب: القوات البحرية تنقذ 257 شخصا أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - أعلن مصدر عسكرى مغربى أن وحدات خفر السواحل تابعة للبحرية المغربية قامت، أثناء عملها فى البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسى، خلال فترة عيد الأضحى، بتقديم المساعدة وإنقاذ ما مجموعه 257 شخصا أثناء محاولتها الهجرة بصورة غير شرعية.





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