بايدن يؤكد مقتل القيادى الداعشى ماهر العقال فى سوريا

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن فى بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكترونى إن "موت العقال فى سوريا سيؤدى إلى إخراج إرهابى رئيسى من الميدان ويحد بشكل كبير من قدرة داعش على التخطيط وتنفيذ عملياته فى المنطقة"، مشيرا إلى أنها "مثل العملية الأمريكية فى فبراير التى قضت على زعيم "داعش"، تبعث برسالة قوية إلى جميع الإرهابيين الذين يهددون وطننا ومصالحنا فى جميع أنحاء العالم".

وأكد أن "هذه الضربة الجوية تمثل تتويجا لعمل استخباراتى حازم ودقيق وتقف كدليل على شجاعة ومهارة قواتنا المسلحة. كما توضح أن الولايات المتحدة لا تطلب الآلاف من القوات فى مهام قتالية لتحديد التهديدات التى تواجه بلدنا والقضاء عليها".