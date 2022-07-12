8 مرشحين يتنافسون لخلافة بوريس جونسون

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزيرة التجارة بينى موردنت رسميا عن ترشحها، الأحد، لتنضم بذلك إلى وزير النقل جرانت شابس ووزير المالية ناظم الزهاوى والوزير السابق جيريمى هانت، ليصل إجمالى عدد المرشحين بذلك إلى 8.

وقالت موردنت فى بيان: "هذه نقطة تحول حاسمة لبلدنا، أعتقد أن تشكيل حكومة ائتلافية اشتراكية أو بقيادة اشتراكية فى الانتخابات المقبلة سيكون بمثابة كارثة لبريطانيا... يجب أن نفوز فى الانتخابات المقبلة".

وستحدد لجنة المشرعين، التى أسسها حزب المحافظين عام 1922، الجدول الزمنى المحدد للمنافسة بعد اجتماع يوم الاثنين.

وقال بوب بلاكمان، المسؤول التنفيذى باللجنة، إن باب الترشيحات سيُغلق مساء يوم الثلاثاء لتبدأ بعد ذلك عملية تقليص عدد المرشحين إلى اثنين فى النهاية حتى 21 يوليو.

وسينتخب أعضاء الحزب خلال الصيف زعيما جديدا للحزب ليصبح رئيسا للوزراء بعد ذلك.

ومع دخولهم السباق، تعهد شابس والزهاوى وهانت بتخفيض الضرائب مما يتعارض مع سياسة وزير المالية السابق، ريشى سوناك، الذى حملت ميزانيته العام الماضى بريطانيا أكبر عبء ضريبى منذ الخمسينيات.

وأضاف شابس لشبكة سكاى نيوز البريطانية: "أؤمن بضرائب أقل ولوائح أقل واقتصاد لا تكبله البيروقراطية"، مضيفا أنه سيحتفظ بميزانية طارئة لتخفيض ضريبة الدخل بواقع بنس واحد فى 2024 وفقا لما هو مقرر حاليا، إضافة إلى تجميد زيادة مقررة فى ضريبة الشركات، كما يتطلع إلى تخفيض عدد الموظفين الحكوميين.

وقال كل من هانت، وزير الخارجية السابق الذى احتل المركز الثانى فى سباق المنافسة على تولى رئاسة الوزراء عام 2019 عندما شغل جونسون المنصب، وجاويد، الذى استقال مرتين من حكومة جونسون، إنهما سيخفضان ضريبة الشركات إلى 15 بالمئة.

وكشفت صحيفة "ميل أون صنداى" إن وزيرة الخارجية ليز تراس ستطلق حملتها يوم الاثنين متعهدة بتخفيض الضرائب ومعالجة أزمة غلاء المعيشة، بينما استبعد وزير الدفاع بن والاس، أحد منافسيها الرئيسيين، إمكانية تحقيق ذلك.

وأعلن جونسون، الخميس الماضى، إنه سيستقيل من منصبه، بعد أن اعترض العديد من المشرعين والوزراء فى الحكومة على طريقة تعامله مع سلسلة من الفضائح من بينها انتهاك قواعد الإغلاق خلال التجمعات التى أقيمت فى مكتبه فى داونينج ستريت.

وأوضح أنه سيستمر فى منصبه حتى انتخاب رئيس وزراء جديد.