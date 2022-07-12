الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 5 آلاف مدنى فى أوكرانيا منذ بداية الحرب

جدة - نرمين السيد - أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بمقتل أكثر من 5 آلاف مدنى فى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، فى الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضى، موضحة أن العدد الحقيقى للضحايا من المُحتمل أن يكون أعلى من ذلك.





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