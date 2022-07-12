العالم اليوم - بعد توقف ربع قرن.. إعادة تشغيل سينما تاريخية في مصر

انتم الان تتابعون خبر بعد توقف ربع قرن.. إعادة تشغيل سينما تاريخية في مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 08:19 مساءً - لمدة 25 عاما عانت محافظة الوادي الجديد الحدودية في مصر حرمانا سينمائيا منذ أن أغلقت صالة "هيبس" التاريخية أبوابها.

ويعود إنشاء سينما "هيبس" إلى عام 1963، أي قبل نحو 60 عاماً، في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وهي واحدة من أقدم دور العرض المصرية.

وجاء قرار عودة تلك السينما التاريخية للعمل بعد صدور قرار من وزارة الثقافة المصرية بتطويرها ورفع كفاءتها ضمن مبادرة "سينما الشعب"، التي تسعى مصر من خلالها إلى دعم السينما في مواجهة الفن التجاري، وفتح آفاق وأسواق جديدة للاستثمار الفني من مختلف دول العالم إلى مصر.

وتصف ناني خضر، مديرة سينما هيس التاريخية، اللحظات الأولى لإعادة العروض للسينما مرة أخرى، بـ"التاريخية"، مشيرة إلى أن "الروح عادت للجسد مرة أخرى، فالسينما كانت جزءا من تاريخ وعراقة الماضي للمحافظة، وستكون جزءا من التاريخ والثقافة في المستقبل".

وتابعت خضر، في حديثها مع موقع "دوت الخليج"، أن: "العروض بدأت للجمهور مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، عن طريق حفلات كثيرة تتم على مدار اليوم بداية من العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشر منتصف الليل، وسط فرحة عارمة من جمهور الوادي الجديد، الذي اعتبر إعادة فتح السينما كإعادة الابن المغترب لحضن أمه مرة أخرى".

"السينما تعتبر من الآثار المهمة للمحافظة، وكانت المتنفس الثقافي الوحيد في الماضي، وتم تحديد أسعار التذاكر بأربعين جنيها للجمهور عدا أصحاب الهمم بالمجان، وتفعيل سعر النصف تذكرة للطلاب بقيمة 20 جنيها"، هكذا توضح.

40 عاماً من الشقاء

وتحكي المسؤولة عن السينما عن والدها الذي قضى أكثر من أربعين عاما مسؤولا عنها، قائلة: "مشاعري بالفرحة والجمال تختلف عن الجميع، ووالدي رحمة الله عليه كان هو المسؤول عن السينما في الماضي لعقود طويلة، وأغلقت السينما أبوابها وتوقفت أثناء تواجده، والآن أصبحت ابنته هي المسؤولة عنها".

وأضافت: "أحببت السينما من حب والدي لها، كان يبدع في التشغيل لدرجة ربط الجمهور بينه وبين العروض وباتت عبارات (علّي الصوت يا خضر) و(اعرض الفيلم يا خضر) -اسم والدها- حاضرة حتى مع افتتاحها مجددا، تكريما لدوره على مدار عقود طويلة من العمل والجهد في السينما".

لن نتوقف

وأكملت: "السينما تعتبر في مرحلة تجريبية الآن، ولن تتوقف خلال الفترة المقبلة بعد التحديثات التي تمت فيها وإضافة منظومة للحماية المدنية لتحقيق الأمان والسلامة للجمهور، وسيتم عرض الأفلام الجديدة أولا بأول".

ووجهت مديرة سينما هيبس رسالة لجمهور الوادي الجديد: "منتظرين تشريفكم لنا، هيبس سينما تاريخية وعريقة ومتنفس ثقافي لكم، الجميع سيسعد بها وبالتاريخ الموجود بين جدرانها".

23 مليون جنيه

ووفقا للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية في مصر، فإن السينما التي فتحت أبوابها للجمهور مرة أخرى، تبلغ مساحتها الإجمالية 1156 مترا، وتم تطوير مسرحها الكبير المجهز للعرض السينمائي وعدد من المكاتب الإدارية بـ23 مليون جنيه.

العدالة الثقافية

وأكد محسن حسب، مدير عام فرع ثقافة الوادي الجديد التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي، أن عودة سينما "هيبس" التاريخية للعمل "أمر في غاية الأهمية، حيث تم من خلالها عرض عدد من حفلات "سينما الشعب" لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للمشاهدة والاستمتاع بعروض السينما الحديثة".

وتابع حسب أن: "إعادة فتح أبواب السينما بكل ما تملكه من تراث وتاريخ، يثري الحياة الثقافية في المحافظة، بعد أن ظلّت مغلقة لسنوات عديدة، حيث سيساهم إعادة الفتح والتطوير التيسير على المواطنين في الحصول على المنتج الثقافي للدولة بأسعار رمزية، وفق المبادرة التي تسعى لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية وتوفير عروض للأفلام الحديثة بأسعار مناسبة".

ويقام مشروع "سينما الشعب" في عدد كبير من المحافظات المصرية، وذلك في دُور العرض السينمائي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، وبإشراف الفنان تامر عبد المنعم، مدير عام الثقافة السينمائية.