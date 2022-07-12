العالم اليوم - مفاجأة في باريس.. رونالدو يريد اللعب جوار ميسي والنادي يرد

انتم الان تتابعون خبر مفاجأة في باريس.. رونالدو يريد اللعب جوار ميسي والنادي يرد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 08:19 مساءً - "قنبلة" جديدة فجرتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، التي كشفت رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالانضمام إلى جوار ليونيل ميسي.

وقالت الصحيفة الفرنسية في خبر حصري، إن رونالدو وعبر وكيل أعماله، عرض خدماته على نادي باريس سان جرمان، المدجج بالنجوم.

وكانت الأنباء قد أشارت مؤخرا لرغبة النجم البرتغالي الصريحة بالخروج من مانشستر يونايتد، والانتقال لفريق ينافس في دوري أبطال أوروبا.

وآخر الأندية التي قد يرغب رونالدو بالانضمام لها، نادي باريس سان جرمان الفرنسي، وذلك وفق صحيفة "لو باريزيان" الثلاثاء.

ولكن الرد جاء سريعا من إدارة بطل فرنسا، التي أكدت لوكيل أعمال اللاعب، أن النادي غير مهتم بالتعاقد مع رونالدو الآن.

وقالت الصحيفة الباريسية: "إدارة باريس سان جرمان أخبرت وكلاء رونالدو بأنه لا مكان لرونالدو في باريس حاليا".

وكثرت الأنباء مؤخرا حول رغبة سان جرمان بالتوقيع مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وضمه للعب إلى جوار النجمان الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكانت مصادر أوروبية قد أشارت إلى تواصل وكيل أعمال رونالدو مع أندية كبرى في أوروبا، بهدف التعاقد مع اللاعب، ومنها بايرن ميونيخ الألماني وإنتر ميلانو الإيطالي وتشلسي الإنجليزي.