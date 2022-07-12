نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن التعاميم برقم الهوية بمنصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن التعاميم، حيث يستعلم عدد كبير من المواطنين في المملكة عن سبب وقف بعض الخدمات الحكومية الخاصة بهم، وقد وفرت منصة أبشر عدد كبير من الخدمات الإلكترونية التي توفر وقت كبيراً علي جميع المستخدمين، وقد وفرت منصة أبشر خدمة الاستعلام عن التعاميم برقم الهوية الوطنية لجميع الأفراد في المملكة العربية السعودية سواء من المواطنين السعوديين أو الوافدين علي أرض المملكة، حيث يتمكن جميع الأفراد من الاستعلام عن جميع أنواع المخالفات التي قد تم ارتكابها، مثل الاستعلام عن التهرب من تنفيذ بعض الأحكام أو الاستعلام عن جميع المخالفات المرورية وغيرها من المخالفات المرورية، وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن التعاميم.

الاستعلام عن التعاميم برقم الهوية

يتوفر أن يتم الاستعلام عن جميع التعاميم برقم الهوية والاستعلام عن المخالفات أو إيقاف الخدمات، عن طريق بعض الخطوات التي تتم علي النحو التالي:

يجب الدخول إلى المنصة الإلكترونية التالية/ منصة أبشر.

النقر علي الدخول من تبويب (أفراد).

اختيار الدخول علي تبويب (خدماتي).

تحديد الاختيار علي (قطاع ديوان الوزارة).

اختيار خدمة (الاستعلام عن التعاميم الأمنية).

إدخال جميع البيانات التي تتطلبها المنصة مثل رقم الهوية ثم الضغط على تبويب “استمر”.

إدخال الرمز المرئي الموضح في الصورة.

النقر علي استعلام.

سوف تظهر جميع التفاصيل التي تخص أي تعاميم أمنية تكون مسجلة لدي منصة أبشر.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين بالمملكة

يستطيع جميع الوافدين العاملين بالأراضي السعودية تسجيل دخول منصة أبشر والاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة حتي يتم التعرف علي موعد انتهاء الإقامة والموعد الخاص بالتجديد، ويتم ذلك بتنفيذ هذه الخطوات: