نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل والحصول عليه خلال 24 ساعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل منصة سلفة، تعتبر هذه المنصة من أقوي المنصات الموجودة داخل المملكة العربية السعودية التي تعمل على تقديم دعم للمشروعات الجديدة الصغيرة، لذلك يتساءل العديد من الأشخاص عن الشروط والإجراءات اللازمة للتسجيل داخل منصة سلفة للمواطنين، وذلك للحصول على خدمة تمويلية تعمل على مسانده الشباب بالأفكار المبتكرة التي تستفيد منها الدولة.

تمويل منصة سلفة

هناك بعض الشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم للحصول على الدعم المالي وهذه الشروط هي:

يجب أن تكون من أصل سعودي الجنسية.

يجب أن يكون عمرك يتراوح ما بين 23 إلى 60 عاما.

يشترط أن تكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية بشكل مستمر.

يشترط أن تكون حاصل على عمل مستمر سواء كان داخل منظومة حكومية أو خاصة.

يشترط أن تحصل على راتب شهري بمقدار4000 ريال سعودي لكي تتمكن من الحصول على التمويل.

التقديم للحصول على تمويل منصة سلفة

لكي تتمكن من الحصول على التمويل من منصة سلفة يجب عليك اتباع الخطوات الآتية:

في البداية قم بتسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي الخاص بمنصة سلفة.

بعد ذلك قم بتحديد قيمة المبلغ المراد الحصول عليه.

ثم حدد الوقت اللازم لكي تتمكن من سداد المبلغ.

بعد ذلك قم بكتابة جميع البيانات الخاصة بك داخل الموقع الإلكتروني بشكل صحيح.

في النهاية قم بالضغط على كلمة طلب سلفة الموجودة في الصفحة لكي تتمكن من التسجيل.

مزايا منصة سلفة لتمويل المشروعات

تحتوي هذه المنصة على العديد من المزايا التي ساعدت على جذب العملاء إليها وهذه المزايا هي:

لا تحتوي منصة سلفة على إجراءات مرهقة، ويمكن للكثير من المواطنين التقديم إليها. كما تعمل على تقديم القرض إلى الفرد والرد عليه في وقت قياسي. كما إنك غير مجبر على تحويل أي مبلغ مالي، وذلك في فترة عملية السداد. وتتبع منصة سلفة أحكام الشريعة الإسلامية. الموافقة علي التمويل خلال 24 ساعة فقط وبدون كفيل وبدون تحويل الراتب. كما أنها لا تأخذ فوائد كبيرة على القرض، وذلك ساعد بشكل كبير على شهرة وانتشار المنصة بين المواطنين السعوديين.

في نهاية المقال نكون قد تحدثنا عن تمويل منصة سلفة التي تقدم دعم للأفراد المقيمين داخل المملكة العربية السعودية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك باتباع شروط وإجراءات معينه.