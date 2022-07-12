نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تقديم طلب إعفاء من القروض من وزارة المالية السعودية وشروط الاعفاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المتعثرين من المواطنين فى سداد القروض عن كيفية تقديم طلب لوزارة المالية وشروط الاعفاء وكيفية تقديم طلب الاعفاء وهو ماسوف نوضحه بالتفصيل بداخل المقالة، وهذه الخدمة من بين أهم الخدمات الإلكترونية التي قدمتها وزارة المالية للمواطنين، وذلك من غير الحاجة للذهاب إلى أي من فروع الوزارة في مناطق ومدن السعودية، بما يتناسب مع عملية التحول الرقمي والتكنولوجي التي تتبناها المملكة، تماشياً مع تحقيق رؤية 2030، وأيضاً من أجل توفير الوقت والجهد من على كاهل المواطنين السعوديين. الشروط الواجب توافرها للحصول على طلب الإعفاء من وزارة المالية على القروض: لكي يتمكن الفرد من تقديم الطلب ضرورة أن يقوم بتقديم كافة الوثائق والمستندات المطلوبة منه، كما يلزم أن تكون سليمة حتى يتم الموافقة على الطلب من وزارة المالية.

ومن أهم الشروط أن يكون المتقدم على يقين بكافة المعلومات التي يتم تقديمها ولا يمكن إخفاء أي معلومات قامت الوزارة بطلبها، أو سيتم المطالبة قانونيا وتحمل المسؤلية .

وعند تقديم الطلب بالإعفاء من القروض ضرورة القيام بفحص جميع الحسابات البنكية الخاصة بالشخص المتقدم

إمكانية تأجيل طلب الإعفاء أو إسترجاع ما تم دفعه للمواطن.

ضرورة التأكد من أن كافة البيانات التي تم إدخالها والمستندات التي أُرفقت سليمة وكاملة وفقاً لآخر تحديث حتى تاريخ تقديم الطلب.

ويشترط عدم إخفاء أية معلومات قد تحتاج إليها وزارة المالية، على أنه في حالة الإخفاء سوف يتحمل مقدم الطلب المسؤولية القانونية وآثارها حال ثبوت العكس.

ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتبليغ السلطات النظامية من أجل اتخاذ اللازم.

التمكن من فحص كافة الحسابات البنكية والاستثمارية، وكذلك حسابات المؤسسات والشركات التي يمتلكها صاحب الطلب، أو حتى التي يمتلك جزءاً منها، فضلاً عن أحقيته بطلب المعلومات الائتمانية والمعلومات المالية والاستثمارية، أو أي دخل له سواء من القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو القطاع الخاص.

موافقة الوزارة على القيام بتبادل كافة المعلومات التي يحتاجها مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة.

حتى يتم دراسة الطلب المقدم يشترط على المقتدم المعرفة والإقرار، فيتم اتخاذ قرار الأهلية لبرنامج الإعفاء بحسب ضوابط وإجراءات البرنامج.

ويشترط معرفة أنه سوف يتم الرد بالقبول أو الحفظ بحسب الأحقية. خطوات تقديم طلب إعفاء من القروض: ادخل على رابط الموقع الرسمي لوزارة المالية.

يقوم المتقدم باختيار أيقونة “الخدمات الإلكترونية”

بعد ذلك اختيار أيقونة “حجز موعد”.

اختيار طلب الإعفاء من القروض مع التأكد من كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح، وتتمثل هذه البيانات في (رقم الهوية – الجهة الخاصة بالصرف- نوع الإجراء- تاريخ الموعد).

الضغط على أيقونة حفظ الطلب.

التأكد من رفع الطلب و بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لتحقق من صحتها.

ثم تقوم بتحديد موعد المقابلة.

ضرورة إدخال قيمة القرض، وما تم سداده حتى موعد تقديم الطلب.

ثم تقوم بإدخال رقم الهوية وكتابة رقم الجوال وإدخال البريد الإلكتروني.

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