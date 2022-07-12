عاجل.. انسحاب ساجد جاويد من السباق الانتخابى لخلافة جونسون

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الثلاثاء، بانسحاب ساجد جاويد وزير الصحة السابق، من السباق الانتخابى لخلافة رئيس الوزراء البريطانى المستقيل بوريس جونسون.





وأعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، 7 يوليو الجارى، استقالته من زعامة حزب المحافظين. وقال جونسون، "أنا حزين للتخلى عن الحزب وترك أفضل وظيفة فى العالم"، مضيفا أن حزب المحافظين يرى ضرورة اختيار زعيم جديد ورئيس للحكومة، مشيرا إلى أن عملية اختيار زعيم للحزب تبدأ الآن. وفيما يخص تنحيه عن رئاسته للحكومة، قال جونسون "سأبقى فى منصبى حتى اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين"، مضيفا "إصرارى على البقاء فى منصبى التزام بالوعد الذى قطعته". وتابع جونسون بالقول "فخور بإنجازات الحكومة خصوصا فيما يتعلق ببريكست وأزمة أوكرانيا"، مضيفا "سنستمر بدعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها أمام موسكو لأطول فترة ممكنة".

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