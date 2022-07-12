روسيا: رفع العقوبات سيؤدى لخفض أسعار الطاقة والغذاء عالميا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن سيلوانوف قوله -فى تصريحات ردا على ما إذا كانت الأسواق العالمية ستهدأ وتتوازن إذا رفعت العقوبات- "بالطبع، وهذا ينطبق على كل من مصادرة الطاقة والغذاء والتكاليف اللوجستية، بمعنى كل البضائع والخدمات المفروض عليها عقوبات".
وأشار إلى أن شراء عملات الدول غير الصديقة، وفى مقدمتها الدولار واليورو، مستحيل الآن.. مضيفا: "الصورة لن تتغير فى المستقبل القريب، هذه العملات سامة بالنسبة لنا واحتياطياتنا مجمدة وأصول الشركات تم الاستيلاء عليها".
وتابع: "لا توجد مشاكل مع عملات الدول الصديقة، لذلك إذا تم اتخاذ قرار باستئناف عمل اللائحة المالية، فيجب أن يتم التعامل مع هذه العملات"، لافتا إلى أن قرار إلغاء تجميد أموال غير المقيمين سيعتمد على الإجراءات المتبادلة من قبل الدول الغربية.
وأوضح أن سبب هذه الإجراءات هى "منع الدول الغربية الحصول على أموالنا من شركاتنا على أراضيها وبسبب تجميد احتياطيات البلاد من الذهب والعملات الأجنبية، لذلك، فإن قرار فتح حسابات رأس المال وإلغاء تجميد أموال غير المقيمين سيعتمد على الإجراءات المتبادلة من جانب الدول الغربية"، على حد قوله.
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