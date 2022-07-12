ألمانيا وسلوفينا: أزمة الطاقة والغذاء تتصدر اهتمامات العالم ويجب حلها

جدة - نرمين السيد - أجمع المستشار الألمانى أولاف شولتس ورئيس وزراء سلوفينيا روبرت جلوب، على أن أزمة الغذاء والطاقة تتصدر اهتمامات العالم حاليا لاسيما فى ظل العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا والتى تسببت فى اضطراب سلاسل الإمداد عالميا خاصة فيما يتعلق بضمان تصدير الحبوب والأسمدة الأوكرانية عبر مختلف المنافذ.





جاء ذلك فى مؤتمر صحفى مشترك عقب مباحثات بين المستشار الألمانى ورئيس وزراء سلوفينيا اليوم الثلاثاء حيث تصدر ملف الطاقة والغذاء مباحثات الزعيمين.

وقال شولتس إن: "الأزمة الروسية الأوكرانية تفرض علينا الآن تحديات كبيرة تتجاوز القتال المباشر ويمكننا أن نرى ذلك من حقيقة أن الحصار الروسى للموانئ الأوكرانية يزيد بالفعل من خطر التسبب فى أزمة غذاء عالمية كبرى - وهى أحد الأسباب التى تجعلنا نحاول أيضًا ضمان تصدير الحبوب والأسمدة الأوكرانية عبر منافذ مختلفة".

وأضاف المستشار الألمانى: " يتعلق الأمر ببناء البنية التحتية للطاقة التى ستمكننا، على المدى القصير، من الحصول على النفط والغاز من مصادر أخرى".

وأكد أهمية المضى قدمًا فى هذه الخطة حتى تتمكن ألمانيا وسلوفينيا من الحصول على إمدادات الطاقات المتجددة، خاصة فى ظل الدور الكبير الذى يلعبه تطوير تطوير قطاعى طاقة الرياح والطاقة الشمسية فى تزويد البلدين بالطاقة اللازمة.

وشدد شولتس على أن بلاده لديها برنامج طموح للغاية وتريد أن تكون دولة صناعية محايدة لثانى أكسيد الكربون بحلول عام 2045.

من جانبه، نبه رئيس وزراء سلوفينيا إلى أن أزمة الطاقة هى التى تحتل الصدارة حاليا إلى جانب أزمة الغذاء، ليس فقط فى ألمانيا ولكن فى جميع أنحاء أوروبا.

وأضاف نتفق معًا على أن الاتحاد الأوروبى هو المنصة المناسبة للبحث عن حلول مناسبة فلا توجد دولة، حتى لو كانت قوية مثل ألمانيا، يمكنها الاستجابة لهذه التحديات بمفردها كما يستطيع المجتمع المحلى.

وطالب بضرورة البحث عن حلول داخل المجتمع وألا يقتصر الأمر على توصيل الغاز الطبيعى، ولكن أيضًا على جميع مصادر الطاقة الأخرى.