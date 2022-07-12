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عمر شويل - جدة رابط حجز موسم الجيمرز Gamers 8 الذي تنطلق فعالياته في وقت قريب أعلنت عنه المملكة العربية السعودية وعن جميع تفصيلاته، وتتشارك في الموسم الجديد العديد من محبي الألعاب في العالم بمشاركة كبيرة وحفل غنائي ضخم يفتتحه اشهر الفنانين العرب، حيث تستضيف المملكة النسخة الثامنة من الموسم الجديد وسط متابعة عالمية كبيرة تجعل المملكة محط الأنظار وتستقطب جميع محبي الألعاب بالعالم وخاصة مع الجوائز المالية الكبيرة لها.

[رابط حجز موسم الجيمرز Gamers 8] أشهر المواسم الرياضية 2022 والجوائز المقدمة فيه

موسم الرياض الجديد أطلقته المملكة لتواكب العالمية في المهرجانات والفعليات لتنشيط المواسم السياحية التي تجعل المملكة ليست للسياحة الدينية فقط وإنما أيضا للسياحة الرياضية والترفيهية وسياحة المعالم السياحية والتعريف بالمملكة، وقد نجحت المواسم السابقة نجاحا مبهرا وجلبت على المملكة السياحة العالمية وغيرت من الشكل التقليدي لزيارة هذا البلد العظيم.

إنطلاق موسم جيمرز 8 الجديد

أعلنت المملكة العربية السعودية استضافة الموسم الجديد في الرياض لجيمرز للرياضات الترفيهية العالمية، وهي الرياضات الإلكترونية التي يمارسها أغلبية سكان هذا الكوكب في العصر الحديث، ويقوم الاتحاد السعودي للرياضات بتنظيم الفعاليات الجديدة وقام بتحديد الموعد المقرر للانطلاق لذلك يتم حجز التذكر في الوقت الحالي تهيدا للحضور للموسم الجديد.

ما هو موسم جيمرز

هو التوحيد بين عالمي الواقع والخيال حيث يقبل عليه العديد من محبي الرياضات الترفيهية الإلكترونية هذا الموسم ويتنافسوا على الفوز للحصول على الجوائز الكبيرة المقدمة فيه، ويشمل التنافسات الإلكترونية والغنائية والإبداعية والعروض الترفيهية وذلك بالإضافة إلى نشاط قمة العالم القادم، ويكون جوائز هذا الموسم 15 مليون دولار أو ما يعادل 56 مليون ريال سعودي.

رابط حجز موسم الجيمرز Gamers 8