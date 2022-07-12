نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج البكالوريا في الجزائر “نتائج الباك 2022” من موقع الديوان الوطني للامتحانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى سوف يتم الإعلان عن نتائج البكالوريا في الجزائر فهذا ما يبحث عنه طلاب البكالوريا في الوقت الحالي وكذلك أولياء الأمور، حيث إنهم قاموا بتأدية الامتحانات في يوم 12 جوان 2022 وقاموا بالانتهاء منها يوم 16 جوان، لذلك يبحثون عنها لكي يستطيعوا معرفة كيف أدوا في الامتحانات وهل سوف ينتقلون إلى المرحلة الدراسية القادمة أم لا، فتابعوا معنا حتى تتعرفوا على إجابة هذا السؤال.

امتحانات شهادة البكالوريا

خلال فترة الامتحانات زادت نسبة شراء السماعات البلوتوث في الجزائر من قِبل الطلاب وذلك لكي يستخدمها في الغش أثناء تأدية امتحاناتهم، حيث أنهم يختارون سماعات صغيرة للغاية ولونها قريب من لون الجلد حتى لا يستطيع المراقبون معرفتها.

وهذا ما حدث خلال الأعوام الكثيرة الماضية، ولكن الامتحانات هذا العام قابلت انقطاعًا كاملًا بشبكة الإنترنت في جميع مدن محافظات الجزائر، وهذا القرار تم اتخاذ منذ 2016، وذلك بعد تزايد حالات الغش في الامتحانات الخاصة بالبكالوريا في الجزائر.

موقع نتائج البكالوريا 2022 في الجزائر

في دورة يونيو 2022 وخلال اليوم الأول الامتحانات الخاصة بشهادة البكالوريا في الجزائر تمت إحالة أربعة طلاب إلى الحبس وذلك بعد الإمساك بهم متلبسين بالغش وكانوا يستخدمون أجهزة تكنولوجية حديثة للتواصل مع الأشخاص الآخرين أثناء تأدية الامتحانات.

وكان هناك عقوبات صارمة تم اصدارها من قِبل وزارة التربية والتعليم الجزائرية وذلك كان للطلاب المتورطين في الغش، وكانت هذه العقوبات الواردة في القانون الذي تم إصداره في سنة 2020 وكانت هذه العقوبات متعلقة بحالات الغش في الامتحانات المدرسية في جميع الصفوف الدراسية، وتم التأكيد على أن هذه العقوبات ما زالت مستمرة.

طريقة استخراج نتائج البكالوريا 2022

وقامت وزارة التربية والتعليم الجزائرية بالتشديد على تكثيف جميع الجهود الخاصة بمحاربة جميع محاولات الغش في جميع الامتحانات المدرسية في كافة الصفوف الدراسية، وكانت امتحانات شهادة البكالوريا على وجه خاص، كما قامت الوزارة أيضًا بتحذير الأشخاص المتورطين في ممارسة أي نوع من أنواع الغش من قِبل المشرفين والمترشحين على الامتحانات على أن السلطة القضائية لن تتساهل في حالات الغش سواء من قِبل الطلاب أو من قِبل المشرفين على الامتحانات وسوف يتم تطبيق أكثر العقوبات عليهم.