تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون العرب والقنوات الناقلة للمباراة

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عمر شويل - جدة تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون العرب، يخوض فريق الزمالك بعد قليل مباراته الهامة مع فريق المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري العام المصري، والتي يعتبرها نادي الزمالك من أهم المباريات في سبيل الحفاظ على لقب بطولة الدوري العام المصري للعام الثاني على التوالي، وذلك استغلالاً لما يتعرض له منافسه وغريمة التقليدي من نزيف النقاط بعد خسارته من فريق سموحة وتعادله مع فريق الجونة في مباراته الأخيرة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون العرب:-

تقام مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري العام المصري بعد قليل على استاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022، حيث من المتوقع أن يخوض فريق الزمالك تلك المباراة بالتشكيل التالي:-

محمد عواد في حراسة المرمى.

خط الدفاع محمد عبد الغني، محمود الونش، عبد الله جمعة.

إمام عاشور، محمد أشرف روقا، سيد عبد الله نيمار، يوسف أوباما في خط الوسط.

في الهجوم سيف الدين الجزيري، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو.

أما تشكيل المقاولون العرب في هذه المباراة فهو كالتالي:-

حسن شاهين في حراسة المرمى.

خط الدفاع: حسن الشامي، محمد سمير، أمير عابد، محمود عزت.

في خط الوسط كلا ً من محمود عبد العزيز، محمد مجلي، أحمد الشيمي، أحمد عفيفي.

في خط الهجوم كلاً من أمادو نياس، أحمد علي.

ويسعى الفريق الأبيض إلى الحفاظ على تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري، حيث يأتي في المركز الأول برصيد 51 نقطة جمعها من 23 مباراة، بينما يأتي فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 46 نقطة جمعها من 22 مباراة، ثم يأتي فريق الأهلي في المركز الثالث برصيد 45 نقطة جمعها من 21 مباراة، ولفريق الأهلي مباراتان مؤجلتان، بمجموع 6 نقاط إذا فاز بهما فريق الأهلي، ليتنافس مع الفريق الأبيض في تصدر قمة جدول ترتيب الدوري، ولهذا فإن المباريات المقبلة سوف تشهد منافسة قوية بين قطبي الكرة المصرية، خاصة أن لكل فريق هدف واحد وهو الحصول على لقب الدوري، والتي فاز بها نادي الزمالك في الموسم الماضي على حساب فريق الأهلي.

وسوف تقوم قناة أون تايم سبورت بنقل المباراة على الهواء مباشرة بعد قليل في مصر والوطن العربي، وذلك من خلال الاستديو التحليلي الذي يقام قبل المباراة.