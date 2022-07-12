بمرونة تامة تمويلك نقدى بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبأقساط مريحة

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عمر شويل - جدة بمرونة تامة تمويلك نقدى بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويل يمكن للعميل الاستفادة منه من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، بالإضافة إلى سرعة إتمام جميع التعاملات الخاصة بطلب المنتج ، يعتبر هذا التمويل الشخصي أحد الحلول التمويلية الميسرة والتى يمكن لموظفي القطاع الحكومي وشبة الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة الاستفادة منه بأقل راتب شهري .

تمويلك بمرونة تامة بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

تمويلك فورى بدون ضامن وبدون تحويل راتبك ، عرض تمويلي يخدم احتياجاتك المالية والشرائية ، يعتبر هذا العرض أحد العروض التمويلية التي توفرها شركة كوارا للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة من خلال هذا العرض مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي ربع مليون ريال سعودي ، كما تتيح شركة كوارا للتمويل للعملاء من موظفي جميع القطاعات داخل المملكة إمكانية الاستفادة من هذا المنتج من خلال إجراءات سريعة وسهلة وشروط ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، وذلك بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي يمكن الاستفادة منها من خلال هذا العرض.

تعرف على مزايا عرض التمويل الشخصي من شركة كوارا للتمويل

قامت شركة كوارا للتمويل بتوفير عرض التمويل الشخصي بهدف خدمة احتياجات ومتطلبات العملاء في المملكة العربية السعودية. التمويل الشخصي من شركة كوارا للتمويل متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. هذا المنتج التمويلي لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. الشخص المتقدم بالطلب من موظفي جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية يمكنه الاستفادة من التمويل الشخصي من شركة كوارا للتمويل بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري. المواطن السعودي والمواطن الوافد بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة يمكنه الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة كوارا للتمويل . توفر الشركة العديد من خيارات السداد والتي يمكن الاستفادة منها في سداد مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة. فترة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة كوارا للتمويل يمكن أن يصل حتى 5 سنوات.

ما هي شروط الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة كوارا للتمويل ؟

يوجد بعض الضوابط التي يجب مراعاتها عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة كوارا للتمويل.

المواطن السعودي والمواطن المقيم يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج.

إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين السعوديين من موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة ، يشترط ألا يقل عمره عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة ، والراتب الشهري له لا يقل عن 4000 ريال سعودي ، ومدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن 3 أشهر.

أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين المقيمين من موظفي القطاع الخاص أو القطاع الحكومي ، يشترط ألا يقل عمره عن 25 سنة ولا يزيد عن 50 سنة ، والراتب الشهري له لا يقل عن 4000 ريال سعودي ، ومدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن 24 شهر لاستكمال طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة كوارا للتمويل.

كيف يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة كوارا للتمويل ؟

يمكن للشخص المتقدم بالطلب التقديم على طلب تمويل شركة كوارا بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية إلكترونياً وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة كوارا للتمويل علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات المطلوبة ، كما يمكن للعميل زيارة فرع الشركة في المملكة العربية السعودية وتقديم طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة.