100 ألف بالتقسيط علي 3 سنوات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لجميع العملاء

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عمر شويل - جدة 100 ألف بالتقسيط علي 3 سنوات ، قرض شخصي سريع وفورى يلبي الاحتياجات المالية المختلفة لجميع العملاء من كافة الجنسيات داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، لقد جاء هذا القرض ضمن مجموعة من القروض التي توفرها شركة كوارا للتمويل بالمملكة ، حيث تتيح الشركة للعملاء إمكانية الاستفادة من هذا القرض من خلال تعاملات سهلة ومريحة وسرعة في تنفيذ طلب التمويل. قرض شركة كوارا للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة لقد جاءت شركة كوارا للتمويل كواحدة من أهم وأكبر شركات التمويل في المملكة العربية السعودية. تقدم الشركة مجموعة متنوعة ومتكاملة من الحلول التمويلية التي من شأنها خدمة الاحتياجات المالية المختلفة لجميع العملاء بالمملكة. توفر شركة كوارا للتمويل قرض شخصي مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. القرض الشخصي من شركة كوارا للتمويل متاح بمبالغ تمويلية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي. العملاء من كافة الجنسيات داخل أراضي المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج التمويلي. هذا المنتج يمكن لطالب التمويل الاستفادة منه بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. لا يحتاج طالب التمويل إلي تحويل راتبه الشهري للاستفادة من القرض الشخصي من شركة كوارا للتمويل في المملكة. يمكن لطالب التمويل سداد مبلغ القرض على أقساط شهرية ميسرة ومريحة يمكن أن تصل مدتها حتي 3 سنوات. موافقة فورية وسريعة من الشركة علي طلب القرض الشخصي من شركة كوارا للتمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب. طالب التمويل المتقاعد يمكنه أيضاً الاستفادة من هذا المنتج التمويلي. كيفية التقديم على الطلب والمستندات اللازمة لاستكمال القرض الشخصي من شركة كوارا للتمويل أتاحت شركة كوارا للتمويل في المملكة العربية السعودية للعملاء إمكانية التقديم على طلب القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من خلال الموقع الإلكتروني للشركة علي الإنترنت ، وتعبئة إستمارة طلب التمويل الشخصي بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

يلزم تقديم الهوية الوطنية لطالب التمويل عند التقدم بالطلب.

إذا كان طالب التمويل من المواطنين المقيمين أو من موظفي القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ، يجب تقديم خطاب تعريف بالراتب الشهرى لأخر شهر.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الحكومي ، يلزم تقديم خطاب تعريف بالراتب لأخر ثلاثة أشهر.

تقديم كشف حساب بنكي لأخر شهر لموظفي القطاع الحكومي ولاخر ثلاثة أشهر لموظفي القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.

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