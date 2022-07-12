نيوزلندا تسجل ثاني إصابة بفيروس ”جدري القردة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 يوليو 2022 06:28 مساءً - أعلنت السلطات في نيوزلندا، اليوم الثلاثاء، تسجيل ثاني إصابة بفيروس "جدري القردة" لشخص له تاريخ بالسفر إلى الخارج.

وذكر "راديو نيوزلندا" اليوم أنه يجري عزل المصاب في شمال البلاد، مشيرا إلى أن الإصابة الجديدة غير مرتبطة بحالة الإصابة الأولى التي سجلتها البلاد، السبت الماضي، وصنفت السلطات الصحية خطورة انتشار "جدري القردة" داخل البلاد بأنها "منخفضة".



وجدري القردة هو مرض فيروسي حيواني المنشأ يظهر بشكل رئيسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب إفريقيا وينتقل أحيانًا إلى مناطق أخرى، يصاحب المرض عادة سريريًا الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية وقد يؤدي إلى مجموعة من المضاعفات الطبية، عادةً ما يزول مرض جدري القردة من تلقاء ذاته وتستمر أعراضه من 2 إلى 4 أسابيع.