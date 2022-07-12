العالم اليوم - صورة مذهلة تكشف مصير الشمس في المستقبل

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 06:21 مساءً - من بين الصور المذهلة التي نشرتها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، صورة قد تكشف مصير الشمس "النهائي" في مجرتنا.

وبين الصور المذهلة التي التقطها التلسكوب جيمس ويب، تلك التي أظهرت انفجار نجم بالكامل، مخلفا مزيجا مذهلا من الألوان.

وقال توم كلارك، الصحفي المختص بالعلوم والفضاء في "سكاي نيوز"، إن الصورة تمثل المصير الذي ينتظر شمسنا في وقت ما في المستقبل البعيد.

وأظهرت الصورة نقطة لامعة جدا في الوسط، يحيطها دائرة حمراء، ثم حلقة زرقاء، وسط سواد المجرة، وهي تمثل انفجار نجم بعيد.

وأكد أن التفاصيل في الصورة مذهلة وأكثر وضوحا، مقارنة بالمشاهد التي رأيناها لسديم الحلقة الجنوبية من قبل.

وستكون صورة الأشعة تحت الحمراء لهذه الصورة مهمة جدا لعلماء الفلك، لأنها كشفت عن رؤى جديدة تماما لعملية غير مفهومة تماما لنا، حسب ما أشارت سكاي نيوز.