العالم اليوم - بوابة الزمن.. صورة جديدة لـ"ناسا" تثير الدهشة

انتم الان تتابعون خبر بوابة الزمن.. صورة جديدة لـ"ناسا" تثير الدهشة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 06:21 مساءً - أثارت صورة جديدة التقطها التلسكوب جيمس ويب وكشفتها وكالة الفضاء والطيران الأميركية "ناسا"، اليوم الثلاثاء، دهشة واستغراب المتابعين.

وتواصل "ناسا" إزاحة الستار عن صور أخرى من التقاط التلسكوب جيمس ويب، وذلك بعد يوم من كشفها أعمق صورة ملونة بالكامل للكون.

وخلال البث المباشر لوكالة الفضاء الأميركية، شدّت إحدى الصور الجديدة انتباه المتابعين، حيث تظهر نجما باهتا يرسل أمواجا من الغاز والغبار في جميع الاتجاهات.

وكوّنت الغبار مشهدا يشبه البوابات الزمنية، التي اشتهرت في بعض الأفلام، وتخصص للسفر عبر الأزمنة.

وعلّق متابعون على الصورة بالقول إن "السفر عبر الزمن يعتبر من الخيال، لكن هذا المشهد جعله يبدو حقيقيا، خاصة مع وجود نجم باهت في الوسط".

وقالت "ناسا" إن الصورة تعود للسديم الكوكبي، المصنف باسم "NGC 3132"، والمعروف بشكل غير رسمي باسم سديم الحلقة الجنوبية، والذي يبعد بنحو 2500 سنة ضوئية.