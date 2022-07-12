نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عودة الدراسة بالمدارس السعودية وفقًا لـ التقويم الدراسي 1444 الجديد للعام القادم في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ بداية العام الجديد لقد تم إضافة مواد جديدة للطلاب بالسعودية، وحتى يتمكن الطلاب من دراسة جميع المواد الجديدة والمناهج التي تم إضافتها فلقد تم زيادة مدة الدراسة لتصبح ثلاث فصول دراسة، وبالتالي فإن هذا كان السبب في التأثير على مدة الإجازة الصيفية بالسعودية، ويتم البحث بشكل متكرر لمعرفة موعد عودة الدراسة بالمدارس السعودية وفقًا لـ التقويم الدراسي 1444 الجديد.

موعد عودة الدراسة بالمدارس السعودية

إن موعد بداية عودة الدراسة في 1/2/1444 هجريًا الموافق 28/8/2022 ، وذلك بعد أن أنتهى الطلاب من اختبارات الفصل الدراسي الثالث في الـ 30/6/2022 ليحصل الطلاب على إجازة مدتها شهرين قبل بداية العام الدراسي الجديد.

لقد تم تحديد موعد عودة المشرفين والإداريين في السعودية قبل موعد عودة الطلاب بمدة أسبوعين، وذلك بهدف أن يتم تجهيز المدارس في السعودية لتكون مؤهلة لاستقبال الطلاب، وبالنسبة إلى المعلمين فإن موعد عودتهم في الموعد المحدد لعودة الطلاب.

التقويم الدراسي 1444 ثلاث فصول

في العام الدراسي القادم سوف يتم اعتماد ثلاث فصول دراسية بدلًا من فصلين دراسيين، وذلك بعد أن حقق هذا النظام نجاح بالغ في العام الدراسي القادم، ويتم البحث بشكل متكرر لمعرفة مواعيد بداية ونهاية الفصول الدراسية بالعام القادم وغيرها من التفاصيل، والتي تتمثل في الآتي:

موعد بداية الدراسة في الفصل الأول في 1/2/1444 هجريًا الموافق 28/8/2022 ميلاديًا.

بداية إجازة الفصل الأول 30/4/1444 هجريًا الموافق 24/11/2022 هجريًا.

موعد بداية الدراسة في الفصل الثاني 10/5/1444 هجريًا الموافق 4/12/2022 ميلاديًا.

موعد إجازة الترم الثاني في الـ 10/8/1444 هجريًا الموافق 2/3/2023 ميلاديًا.

بداية الفصل الدراسي الثالث في 20/8/1444 هجريًا الموافق 12/3/2023 ميلاديًا.

إجازة نهاية العام الدراسي في 4/12/1444 هجريًا الموافق 22/6/2022 ميلاديًا.

وفقًا للتقويم الدراسي فإن عدد الأسابيع الدراسية 13 أسبوع في كل فصل دراسي، وبالنسبة إلى عدد أيام الدراسة على مدار العام فإنها 185 يومًا، وذلك ليحصل الطلاب على جميع المناهج التي تم زيادتها بهدف تطوير التعليم بالسعودية.