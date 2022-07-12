المفوضية الأوروبية ترحب بإعادة كندا توربينات خط أنابيب الغاز

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 يوليو 2022 05:22 مساءً - ترحب المفوضية الأوروبية بقرار كندا إعادة توربين خط أنابيب الغاز الطبيعي إلى ألمانيا بعد إصلاحه ، لاستخدامه في خط أنابيب نورد ستريم 1، ومع عودة هذا الجزء ، أزيل أحد الأعذار التي تستخدمها روسيا لخفض تدفقات الغاز.

كانت المفوضية على اتصال وثيق مع كل من ألمانيا وكندا بشأن هذه المسألة، ومع شركة سيمنز، لضمان إطلاعنا جيدًا على الوضع.

وفى بيان لها أعلنت المفوضية انها تواصل العمل بشكل وثيق مع شركائها الدوليين، بما في ذلك كندا والولايات المتحدة ، لضمان أمن الطاقة في أوروبا في الشتاء القادم، والسعى لتحقيق هدف ملء 80٪ من مخزون الغاز في أوروبا بحلول 1 نوفمبر تماشياً مع اللائحة الجديدة التي اقترحتها المفوضية في مارس ، ووافق عليها البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في يونيو.

كما تواصل العمل في إطار خطة REPowerEU الخاصة بنا لتنويع إمدادات الطاقة ، وتسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة ، وتعزيز كفاءة الطاقة وجهود توفير الطاقة.