تقارير صحفية: كارى جونسون كانت تعتبر مقر رئاسة الوزراء البريطاني سجنا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 يوليو 2022 05:22 مساءً - كشفت تقارير صحفية، أن كارى جونسون، زوجة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، كانت تشعر أن "10 داونينج ستريت"، مقر رئاسة الوزراء، "مثل السجن" وسوف تسعى إلى قطع علاقتها بالسياسة عندما يترك بوريس جونسون السلطة.

وكشفت تقارير صحفية، أن زوجة رئيس الوزراء، العضوة السابقة في حزب المحافظين، تريدهم أن يبتعدوا عن "الضغط" في الحياة في داونينج ستريت، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

ويعيش الزوجان في شقة فخمة من أربع غرف نوم، لكن يُقال إنها غير سعيدة بالتدقيق المستمر الذي يواجهانه خارجها.

ووفقًا للتليجراف، تريد كارى المدافعة عن البيئة التركيز على عملها الخيري عندما يتولى زعيم حزب المحافظين الجديد السلطة في سبتمبر.

يمتلك الزوجان منزلًا قيمته 1.2 مليون جنيه إسترليني في كامبرويل، جنوب لندن، لكنهما لا يخططان للعيش هناك لأسباب أمنية.

ويمتلك جونسون أيضًا منزلًا في أوكسفوردشاير، مثل منزل لندن، يتم تأجيره تجاريًا.

وقال مصدر للصحيفة: "داونينج ستريت مثل السجن، إنه لطيف بدرجة كافية في الشقة ولكن لا يحتوي على مساحته الخارجية الخاصة بك حقًا".