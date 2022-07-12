أمريكا تثمن شراكة كندا وألمانيا فى الدفاع عن أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخارجية الأمريكية، فى بيان صحفى نشرته عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء أن "واشنطن تقدر كذلك العقوبات الكبيرة التى فرضتها أوتاوا وبرلين لمحاسبة الكرملين".

وجددت الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها، بحسب البيان، التزامهم بدعم أوكرانيا والتأكد من شعور الحكومة الروسية، بالآثار المركبة المترتبة على ما فرضوه من قيود اقتصادية وعقوبات صارمة.

وأفادت الخارجية الأمريكية فى بيانها بأن واشنطن أكدت اتحادها مع حلفائها وشركائها فى الالتزام بتعزيز أمن الطاقة الأوروبى وتقليل اعتمادهم الجماعى على الطاقة الروسية ومواصلة الضغط على الكرملين، معربة عن دعمها لقرار الحكومة الكندية بإعادة توربين الغاز الطبيعى إلى ألمانيا لاستخدامه فى خط أنابيب نورد ستريم 1.

وفى هذا الصدد أوضحت أنه على المدى القصير، تسمح هذه التوربينات لألمانيا ودول أوروبية أخرى، بتجديد احتياطياتها من الغاز وتعزيز أمن طاقتها ومرونتها ومواجهة جهود روسيا لتسليح الطاقة.

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة فى الوقت نفسه تتخذ خطوات فعالة للحد من تداعيات التدخل العسكرى الروسى، فى أوكرانيا على أسواق الطاقة العالمية وحماية اقتصاداتها.