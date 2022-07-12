عاجل.. تراجع أسعار النفط عالميا أكثر من 4.5%

جدة - نرمين السيد - تراجعت أسعار النفط بالسوق الأمريكية، أكثر من 4.5% اليوم الثلاثاء، لتواصل خسائرها لليوم الثانى على التوالى على وشك الوصول لأدنى مستوى فى ثلاثة أشهر، بفعل تجدد المخاوف حيال الطلب فى الصين ثانى أكبر مستهلك للوقود فى العالم، بحسب وول ستريت جورنال.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، انخفض الخام الأمريكى بنسبة 4.7% إلى مستوى 98.43 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 103.25 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 103.35 دولار. فيما تراجع خام برنت بنسبة 4.5% إلى مستوى 101.54 دولار، للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 106.22 دولار، مسجلا أعلى مستوى له عند 106.51 دولار.

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