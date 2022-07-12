طيران الاحتلال الإسرائيلى يخرق الأجواء اللبنانية

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية فى لبنان، فإن "الطيران الحربى المعادى نفذ بعد ظهر اليوم، على علو متوسط، غارات وهمية فوق منطقتى النبطية وإقليم التفاح فى الجنوب اللبنانى".

وأشارت الوكالة إلى أن الاحتلال الإسرائيلى يواصل انتهاكاته لأجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية، ضاربًا عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية، وخاصة القرار الأممى رقم "1701".