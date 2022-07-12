هولندا تحذر: استمرار التضخم يؤدى لتراجع مستويات المعيشة فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - ونقل المرصد الإخبارى للاتحاد الأوروبى عن كاج، قولها، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء "إنه يتعين علينا أن ندرك أننا سنصبح فقراء، وأن الفقر سيكون بشكل جماعى.. يجب علينا العمل من أجل رعاية العائلات التى تحتاج إلى رعاية، ولكن يجب الأخذ فى الاعتبار أنه لا يمكننا الاستمرار فى تقديم تعويضات مالية لها لأن التعويضات لا يمكن أن تكون مستدامة مالياً ".

وأشارت إلى أن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى ستحتاج إلى موارد مالية تتيح لها إمكانية الاستثمار فى التدابير المتعلقة بظاهرة التغير المناخى.