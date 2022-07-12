العالم اليوم - بث مباشر.. ناسا تكشف 4 صور جديدة للتلسكوب "جيمس ويب"

انتم الان تتابعون خبر بث مباشر.. ناسا تكشف 4 صور جديدة للتلسكوب "جيمس ويب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 05:15 مساءً - تكشف وكالة الفضاء والطيران الأميركية "ناسا"، اليوم الثلاثاء، مزيدا من الصور غير المسبوقة، التي التقطها التلسكوب جيمس ويب.

ومن المتوقع أن تكشف وكالة الفضاء الأميركية اليوم أربع صور جديدة.

ويأتي ذلك بعد يوم من كشف البيت الأبيض أول صورة ملونة بالكامل من التلسكوب الجديد التابع لناسا.

وأظهرت صورة يوم أمس عنقودا من المجرات وعرضت لمحة هي الأكثر تفصيلا على الإطلاق للكون في طوره الأول، كما اعتبرت"الأقرب لفجر الكون وحافة الفضاء".