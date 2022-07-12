نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شغال ورسمي.. موقع نتائج التاسع سوريا 2022 حسب رقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy واستخراج نتائج الاعدادية الشرعية السورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع نتائج التاسع سوريا 2022، يبحث الالاف من الطلاب عن موقع نتائج التاسع سوريا 2022 الذي سيقوم بعرض النتائج فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، ومن المقرر أن يتم الكشف عن نتائج التاسع سوريا 2022 حسب رقم الاكتتاب قريبا وفقا للأخبار المتداولة، وكانت امتحانات الصف التاسع قد انتهت قبل حلول عيد الاضحى في كافة المحافظات لتبدأ الكنترولات في تصحيح أوراق الامتحانات على قدما وساق، ومن خلا السطور القادمة سنرفق لكم رابط نتائج التاسع سوريا 2022 حسب الاسم من خلال الموقع الرسمي للوزارة، فتابعونا.

موقع نتائج التاسع سوريا 2022

وقد تم تفعيل موقع نتائج التاسع سوريا 2022 من قبل وزارة التربية السورية حتى يتمكن الطلاب من استخراج نتائجهم بشكل الكتروني بعد اعتماد النتيجة من قبل السيد الوزير هزوان الوز، وقد أفاد معاون وزير التربية الدكتور عبد الحكيم الحماد خلال جولة في مركزي التصحيح أن أعمال التصحيح مازالت مستمرة حتى تلك اللحظة دون الكشف عن موعد رسمي للانتهاء منها واعلان نتائج التاسع سوريا 2022، وأن السادة المصححين قاموا بقطع اجازة عيد الأضحى ليستأنفوا اعمالهم حتى يتم الكشف عن النتيجة في أقرب وقت، والآن نقدم لكم خطوات استخراج نتائج التاسع سوريا 2022 حسب الاسم ورقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية السورية.

قم بالدخول إلى بوابة النتائج الامتحانية.

اختر نتائج التاسع سوريا 2022.

حدد نتائج التعليم الاساسي أم نتائج الاعدادية الشرعية.

قم بادخال رقم الاكتتاب الخاص بالطالب.

اختر اسم المحافظة القاطن بها الطالب “اللاذقية، دمشق، درعا، حلب، ريف دمشق، السويداء،…”.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك النتيجة بالدرجات التفصيلية.

رابط نتائج التاسع سوريا 2022

وسيتم تفعيل رابط نتائج التاسع سوريا 2022 من قبل وزارة التربية حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم فور أن يقوم السيد الوزير باعتمادها، ومن المقرر أن يقوم سيادته باعتماد النتيجة خلال الأيام القادمة عبر مؤتمر صحفي يحضره عدد من الصحفيين والمراسلين ليتم الاعلان عن نسبة النجاح في نتائج التاسع 2022 سوريا والكشف عن اسماء الطلاب والطالبات الاوائل استعدادا ليتم تكريمهم.