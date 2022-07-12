عاجل- البنتاجون يعلن مقتل زعيم داعش فى سوريا

جدة - نرمين السيد - وقالت وسائل إعلام، إن زعيم داعش الذى تم استهدافه فى الضربة الأمريكية هو ماهر العقال، وقد تأكد مقتله، فيما لم يعرف مصير نائبه.

ومنذ عام 2014، يشن التحالف الدولى فى العراق وسوريا حملة ضد تنظيم داعش تُوجت فى مارس 2019 بإعلان قوات سوريا الديمقراطية، القضاء على "الخلافة"، وبعد ذلك استكمل التحالف الدولى ملاحقة قياديى التنظيم ونفذ عمليات لاعتقالهم إن كان فى دير الزور شرقا أو فى مناطق أخرى فى شمال سوريا وشمال غربها.

ونجحت القوات الأمريكية فى اعتقال قادة فى عدة عمليات، قتل فى أبرزهما زعيما تنظيم داعش أبوبكر البغدادى فى أكتوبر 2019 ثم أبوابراهيم القرشى فى فبراير الماضى فى مخبئيهما فى محافظة إدلب (شمال غرب).