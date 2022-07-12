قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل فلسطينيا فى الخليل

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا غرب المدينة، واعتقلت مزارعًا فلسطينيًا أثناء عمله فى أرضه. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت تسعة فلسطينيين آخرين فى الضفة الغربية، فى وقت سابق من اليوم.

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