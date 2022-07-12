عاجل- روسيا تبدى استعدادها لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية الروسية، أنها مستعدة لمواصلة المفاوضات مع الجانب الأوكرانى مع مراعاة الموقف الروسى، مشيرة إلى أن مناقشة أى مشاركة أممية فى المفاوضات كوسيط "سابق لأوانه".





وقال مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية بيتر ايليتشيف - اليوم الثلاثاء - "الأوكرانيون لم يعطوا إجابة على تعديلاتنا المؤرخة فى 15 أبريل من هذا العام، ونحن بدورنا مستعدون لمواصلة العملية التفاوضية مع مراعاة الموقف الروسى". وأضاف: "نعتقد أن مناقشة المشاركة المحتملة للأمم المتحدة فى المفاوضات الروسية الأوكرانية كوسيط سابق لأوانه".

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