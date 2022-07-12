برلين: أزمة الغاز فرصة لدول أوروبا خصوصا ألمانيا والنمسا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت تقارير ألمانية، قال هابيك: "هناك حركات قوية تحت السطح، وستجعل هذه الحركات هذه القارة، والنمسا، وألمانيا قوية وستزيدها قوة عندما نتجاوز هذه الفترة"، وذلك خلال إعلانه عن تطورات مهمة على المستوى الهيكلى فى قضايا مثل توسع محطات الغاز المسال.

وفى بيان مشترك على هامش زيارة وزير الاقتصاد الألمانى للنمسا، أعلنت حكومتا برلين وفيينا التزامهما بتعاون وثيق فى مجال الطاقة، حيث أشار البيان إلى ربط ولايتى تيرول وفورالبرج النمساويتين بشبكة الغاز الألمانى.

كما أشارت التقارير إلى أن النمسا عرضت على ألمانيا استخدام خزانات الغاز الكبيرة التى تمتلكها فيينا.