جدة - نرمين السيد - أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، تخصيص 270 مليون يوان ـ ما يعادل 40 مليون دولار ـ من الصناديق المركزية للإغاثة من الكوارث الطبيعية، لمساعدة الحكومات المحلية فى المقاطعات الصينية فى أعمال السيطرة على الفيضانات، ومواجهة الجفاف الذى طال عددًا من تلك المقاطعات.





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية الجديدة "شينخوا"، قالت وزارة المالية الصينية عبر موقعها الإلكترونى، إنه "تم تخصيص نحو 200 مليون يوان لـ 6 مناطق على مستوى المقاطعات، لدعمها فى البحث عن الأشخاص المنكوبين، وإنقاذهم وإجلائهم، ومساعدتهم فى الحصول على العلاج الطارئ، والكشف عن الكوارث الثانوية، وإصلاح المساكن المتضررة". وبحسب الوكالة، سيتم تخصيص الـ 70 مليون يوان الباقية لمقاطعة قانسو ومنطقة منغوليا الداخلية ومقاطعة شنشى لمساعدتها على حل مشاكل نقص المياه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تخصص 270 مليون يوان لإغاثة المقاطعات المنكوبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.