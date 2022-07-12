العالم اليوم - ما بين القطة وفتاة الباديل.. توتي يعلن انفصاله عن زوجته

انتم الان تتابعون خبر ما بين القطة وفتاة الباديل.. توتي يعلن انفصاله عن زوجته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 04:18 مساءً - بعد زواج دام 17 عاما، أعلن أسطورة المنتخب الإيطالي ونادي روما، فرانشيسكو توتي، انفصاله من زوجته وأم أطفاله الثلاثة، إيلاري بلازي.

وكان توتي قد ارتبط بإيلاري قبل 20 عاما، في 2002، عندما كانت مقدمة تلفزيونية معروفة في إيطاليا، ليصبح الاثنان أشهر ثنائي في إيطاليا.

وشهدت العلاقة أول "كبواتها" في 2020، عندما أكد أسطورة نادي روما أنه كان على وشك الانفصال من إيلاري بعدما قررت إحضار قطة بلا شعر للمنزل، وهو ما أغضبه كثير، وفقا لصحيفة "الصن" البريطانية.

وبعد تقبله للقطة، أعلن توتي الآن انفصاله رسميا في بيان جاء فيه: "بعد 20 عاما معا، علاقتي بإيلاري انتهت للأسف. سيبقى أطفالي الأولوية في حياتي".

ولتوتي وإيلاري 3 أطفال، هم كريستيان لاعب أكاديمية روما (17 عاما)، وشانيل (15 عاما) وإيزابيل (6 أعوام).

وأكد توتي أنه "حاول تجاوز الأزمة في زواجه، لكن الانفصال يعتبر خيارا لا يمكن تفاديه الآن".

كما أكد النجم الإيطالي أنه سيستمر برعاية الأطفال بالتنسيق مع إيلاري، كما أنه طالب بالاحترام لزوجته رغم الانفصال.

وكانت الصحافة الإيطالية قد زعمت أن توتي على علاقة بفتاة تدعى نويمي بوتشي، تعرف عليها خلال ممارسته لرياضة الباديل، لكن النجم الإيطالي نفى هذه القصة.