العالم اليوم - هجوم إلكتروني يستهدف رئيسة البنك المركزي الأوروبي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 04:18 مساءً - قال متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي اليوم الثلاثاء إن رئيسة البنك كريستين لاغارد استُهدفت في هجوم إلكتروني، لكن سرعان ما تم إحباطه دون الكشف عن أي معلومات.

وأضاف المتحدث: "يمكننا أن نؤكد أن هناك محاولة هجوم إلكتروني جرت في الآونة الأخيرة واستهدفت الرئيسة (لاغارد). تم تحديد الهجوم وإيقافه بسرعة. لم يتم الكشف عن أي معلومات. ليس لدينا ما نقوله بعد لأن التحقيق جار".

ويتبادل الغرب وروسيا الاتهامات بشأن القيام بهجمات إلكترونية ضد مواقع حيوية واستهداف مسؤولين بارزين. وشنت روسيا هجمات إلكترونية على أوكرانيا في يناير الماضي في مقدمات انتهت بالعملية العسكرية في فبراير والمستمرة حتى الآن.